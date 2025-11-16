Language
    Delhi Blast: एनआईए को मिली बड़ी सफलता, सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर का सहयोगी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:28 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने एक कश्मीरी निवासी को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। 

    Delhi Blast: आतंकी उमर का सहयोगी गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने एक कश्मीरी निवासी को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी।

    बता दें कि इस धमाके में 10 लोगें की मौत और 32 लोग घायल हुए थे। आमिर राशिद अली के नाम पर हमले में शामिल कार पंजीकृत थी। एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर के सहयोगी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया था।