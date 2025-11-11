Delhi Blast: 'जारी है ऑपरेशन... साजिश रचने वालों को मिलेगी कड़ी सजा', BJP नेता बोले- आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे
जम्मू-कश्मीर में हुए विस्फोट की जांच में सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अशोक कौल ने कहा कि साजिश की गहराई तक पहुंचने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोपाल महाजन ने कहा कि भाजपा शहीदों के परिवारों और आतंकवाद के सफाए में जुटे सुरक्षाकर्मियों के साथ है। तुष्टिकरण की राजनीति आतंकवाद को बढ़ावा देती है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट पर गहरा रोष जताते हुए कहा है कि आपरेशन सिंदूर अभी जारी है व देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कठोरतम दंड मिलेगा।
प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन कर विस्फोट में मारे गए बेगुनाह लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान दो मिनट का मौन रखने के साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। इस शोकसभा में संगठन महामंत्री अशोक कौल, प्रदेश महासचिव गोपाल महाजन व अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में एकजुट है। उन्होंने कहा कि यह कायराना आतंकी हमला हर भारतीय की आत्मा को झकझोर देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। अब वह दौर नहीं जब आतंक के जवाब में केवल शब्द दिए जाते थे। यह मोदी सरकार है, जो निर्णायक कार्रवाई करती है। अभी भी जारी आपरेशन सिंदूर इसका सबूत है।
सत शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से अडिग है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। यूपीए काल में हर साल औसतन 3,600 घटनाएं होती थीं। वही अब घटकर 1,900 से भी कम हो गई है। जारी वर्ष में अब तक केवल 620 आतंकी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2019 के यूएपीए संशोधन, एनआईए की भूमिका को सशक्त बनाए जाने के साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालने जैसे कदमों ने आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार किया है।
वहीं अशोक कौल ने कहा कि सभी जांच एजेंसियां मिलकर इस साजिश की गहराई तक पहुंचने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि यह तय है कि कोई भी पहलू अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस विस्फोट के जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति देश में आतंकवाद को आक्सीजन देती रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर रखना होगा।
गोपाल महाजन ने कहा कि भाजपा बलिदानियों के के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी हर उस सुरक्षाकर्मी के साथ है जो इस समय आतंकवाद के सफाए में जुटा है। बैठक में मीडिया इंचार्ज, डा प्रदीप माहोत्रा , जिला प्रभारी आयोध्या गुप्ता , जिला प्रधान राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता प्रो कुलभूषण मोहत्रा , प्रमोद कापही, सुरिंदर भगत, हरदीप सिंह मनकोटिया, सुनील राका, सतीश शास्त्री आदि भी मौजूद थे।
