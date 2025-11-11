Delhi Blast: 'जारी है ऑपरेशन... साजिश रचने वालों को मिलेगी कड़ी सजा', BJP नेता बोले- आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट पर गहरा रोष जताते हुए कहा है कि आपरेशन सिंदूर अभी जारी है व देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कठोरतम दंड मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन कर विस्फोट में मारे गए बेगुनाह लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान दो मिनट का मौन रखने के साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। इस शोकसभा में संगठन महामंत्री अशोक कौल, प्रदेश महासचिव गोपाल महाजन व अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में एकजुट है। उन्होंने कहा कि यह कायराना आतंकी हमला हर भारतीय की आत्मा को झकझोर देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। अब वह दौर नहीं जब आतंक के जवाब में केवल शब्द दिए जाते थे। यह मोदी सरकार है, जो निर्णायक कार्रवाई करती है। अभी भी जारी आपरेशन सिंदूर इसका सबूत है।