    Delhi Blast: NIA ने श्रीनगर की मस्जिद में मारा छापा, गिरफ्तार मौलवी इरफान के कमरे की ली तलाशी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में एनआईए ने श्रीनगर में मौलवी इरफान अहमद वागे के कमरे की जांच की। इरफान अहमद, जो नौगाम स्थित एक मस्जिद ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे के नाइकबाग, नौगाम, श्रीनगर स्थित कमरे की जांच की।

    मौलवी इरफान अहमद नौगाम स्थित मस्जिद में इमाम था और मस्जिद परिसर में बने एक कमरे में ही रहता था। एनआईए ने आज इस कमरे की जांच की है।

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

