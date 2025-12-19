Delhi Blast: NIA ने श्रीनगर की मस्जिद में मारा छापा, गिरफ्तार मौलवी इरफान के कमरे की ली तलाशी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे के नाइकबाग, नौगाम, श्रीनगर स्थित कमरे की जांच की।

मौलवी इरफान अहमद नौगाम स्थित मस्जिद में इमाम था और मस्जिद परिसर में बने एक कमरे में ही रहता था। एनआईए ने आज इस कमरे की जांच की है।

