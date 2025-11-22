Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: स्पेशल जांच एजेंसी ने तुफैल को श्रीनगर से किया गिरफ्तार, लाल किला सुसाइड बॉम्बर से जुड़े हैं तार 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला आत्मघाती आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी (एसआईए) को बड़ी सफलता मिली है। एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एसआईए के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Delhi Blast: स्पेशल जांच एजेंसी ने तुफैल को श्रीनगर से किया गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली लाल किला आत्मघाति आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी (एसआईए) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईए ने शनिवार को श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।