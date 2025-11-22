Delhi Blast: स्पेशल जांच एजेंसी ने तुफैल को श्रीनगर से किया गिरफ्तार, लाल किला सुसाइड बॉम्बर से जुड़े हैं तार
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली लाल किला आत्मघाति आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी (एसआईए) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईए ने शनिवार को श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
