Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Srinagar Blast: कितना खतरनाक है अमोनियम नाइट्रेट, RDX के बदले आतंकी क्यों कर रहे इसका इस्तेमाल?

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आरडीएक्स की तुलना में यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, इसलिए आतंकी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4NO3 है और 150 किलो तक दो-तीन किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कितना खतरनाक है अमोनियम नाइट्रेट?

    सुशील कुमार, श्रीनगर। दो किलो सोडियम नाइट्रेट... और दहल गई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में आतंकियों ने RDX नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। वहीं, श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रखे फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में ही ब्लास्ट हुआ है। इससे 10 लोगों की मौत और 29 लोग घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली में धमाके के लिए दो किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। इससे पहले आतंकी वारदात में आरडीएक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन आतंकी अब अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करने लगा है। जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है?

    आतंकी क्यों करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल

    आरडीएक्स के बदले अमोनियम नाइट्रेट काफी सस्ता होता है और यह आसानी से मिल जाता है। इसलिए आतंकी इसका इस्तेमाल करने लगा है।

    क्या है अमोनियम नाइट्रेट

    अमोनियम नाइट्रेट का केमिलक फॉर्मूला NH4NO3 होता है। इसे अमोनिया (NH3) और नाइट्रिक एसिड (HNO3) के रिएक्शन से बनाया जाता है। यह एक सिंथेटिक पाउडर होता है। कई देशों में इसका उत्पादन होता है।

    कितना खतरनाक है?

    150 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दो से तीन किलोमीटर तक तबाही... यह कितना खतरनाक है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली धमाके में तो सिर्फ दो किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। सस्ते और आसानी से उपलब्धता के चलते आतंकवादी खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। आग के संपर्क में आते ही इसमें तेज ब्लास्ट होता है।

    क्या होता है RDX?

    RDX (Royal Demolition Explosive) को कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है। यह इतना खरतनाक होता है कि लोहे से लेकर कंक्रीट की दीवार एक सेकेंड में गिराई जा सकती है। आतंकी गतिविधियों में इसी का इस्तेमाल होता है। थोड़ी मात्रा में आरडीएक्स बड़ा धमाका कर सकता है। आरडीएक्स आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।

    अच्छे कामों के लिए हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन

    आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। किसान इसका इस्तेमाल खेती में करते हैं। खनन उद्योग में भी उपयोग होता है। सेना भी इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आतंकी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं।