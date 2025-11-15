Srinagar Blast: कितना खतरनाक है अमोनियम नाइट्रेट, RDX के बदले आतंकी क्यों कर रहे इसका इस्तेमाल?

सुशील कुमार, श्रीनगर। दो किलो सोडियम नाइट्रेट... और दहल गई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में आतंकियों ने RDX नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। वहीं, श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रखे फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में ही ब्लास्ट हुआ है। इससे 10 लोगों की मौत और 29 लोग घायल हो गए।

सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली में धमाके के लिए दो किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। इससे पहले आतंकी वारदात में आरडीएक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन आतंकी अब अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करने लगा है। जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है?

आतंकी क्यों करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आरडीएक्स के बदले अमोनियम नाइट्रेट काफी सस्ता होता है और यह आसानी से मिल जाता है। इसलिए आतंकी इसका इस्तेमाल करने लगा है। क्या है अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट का केमिलक फॉर्मूला NH4NO3 होता है। इसे अमोनिया (NH3) और नाइट्रिक एसिड (HNO3) के रिएक्शन से बनाया जाता है। यह एक सिंथेटिक पाउडर होता है। कई देशों में इसका उत्पादन होता है। कितना खतरनाक है? 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दो से तीन किलोमीटर तक तबाही... यह कितना खतरनाक है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली धमाके में तो सिर्फ दो किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। सस्ते और आसानी से उपलब्धता के चलते आतंकवादी खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। आग के संपर्क में आते ही इसमें तेज ब्लास्ट होता है।

क्या होता है RDX? RDX (Royal Demolition Explosive) को कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है। यह इतना खरतनाक होता है कि लोहे से लेकर कंक्रीट की दीवार एक सेकेंड में गिराई जा सकती है। आतंकी गतिविधियों में इसी का इस्तेमाल होता है। थोड़ी मात्रा में आरडीएक्स बड़ा धमाका कर सकता है। आरडीएक्स आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।