Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी, मां-भाई और दोस्त के बाद उमर के पिता भी डिटेन

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चलाने के संदिग्ध उमर नबी के पिता को हिरासत में लिया है। उमर नबी के साथ काम करने वाले डॉक्टरों और कार की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस जाँच में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है और दिल्ली विस्फोट का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से संबंध होने का संकेत मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उमर के पिता को भी किया गया डिटेन (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने मंगलवार को लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चलाने के संदिग्ध व्यक्ति के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि गुलाम नबी भट को पुलिस ने पुलवामा के कोइल स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोट के संदिग्ध उमर नबी के साथ काम करने वाले कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि विस्फोट में शामिल कार की खरीद-फरोख्त से जुड़े तीन अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

    हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, पुलवामा निवासी और डॉक्टर उमर नबी कथित तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार चला रहा था।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चलाने वाले व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल से उसके कथित संबंध थे, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस की प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया होगा। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि शुरुआती जांच से दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, जहाँं 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट ज़ब्त किया गया था, के बीच संभावित संबंध का संकेत मिलता है।