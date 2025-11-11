Delhi Blast: जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी, मां-भाई और दोस्त के बाद उमर के पिता भी डिटेन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने मंगलवार को लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चलाने के संदिग्ध व्यक्ति के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि गुलाम नबी भट को पुलिस ने पुलवामा के कोइल स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोट के संदिग्ध उमर नबी के साथ काम करने वाले कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि विस्फोट में शामिल कार की खरीद-फरोख्त से जुड़े तीन अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, पुलवामा निवासी और डॉक्टर उमर नबी कथित तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार चला रहा था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चलाने वाले व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल से उसके कथित संबंध थे, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी।