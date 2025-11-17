लाल किला बम कांड: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई जगह मारे ताबड़तोड़ छापे, नौगाम से एक और डॉक्टर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती हमला और जैश-अंसार गजवतुल ¨हद के सफेदपोश माड्यूल से जुड़े तत्वों की धरपकड़ के अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को घाटी में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की।

इस दौरान कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। अलबत्ता, हिरासत में लिए गए लोगों में एक डाक्टर भी शामिल है जो श्रीनगर के नौगाम का ही रहने वाला है।

संबंधित सूत्रों ने बताया कि लाल किला आत्मघाती हमला और सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से संबंधित सभी सूचनाओं का लगातार आंकलन किया जा रहा है और जिस पर भी जरा भी संदेह है, उसे पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है।

कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। डॉ. आदिल, डा. मुजफ्फर, डॉ. उमर व इनके साथियों के इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की भी पूरी जांच हो रही है और उससे भी विभिन्न तत्वों को चिह्नित कर उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।