लाल किला बम कांड: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई जगह मारे ताबड़तोड़ छापे, नौगाम से एक और डॉक्टर गिरफ्तार
दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के मामले में, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी के कई जिलों में छापे मारे हैं। श्रीनगर के नौगाम से एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस आत्मघाती हमले और जैश-अंसार गजवतुल हिंद के संदिग्ध मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है और सूचनाओं का आकलन कर रही है। लगभग 200 लोगों की जांच हो रही है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती हमला और जैश-अंसार गजवतुल ¨हद के सफेदपोश माड्यूल से जुड़े तत्वों की धरपकड़ के अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को घाटी में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की।
इस दौरान कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। अलबत्ता, हिरासत में लिए गए लोगों में एक डाक्टर भी शामिल है जो श्रीनगर के नौगाम का ही रहने वाला है।
संबंधित सूत्रों ने बताया कि लाल किला आत्मघाती हमला और सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से संबंधित सभी सूचनाओं का लगातार आंकलन किया जा रहा है और जिस पर भी जरा भी संदेह है, उसे पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है।
कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। डॉ. आदिल, डा. मुजफ्फर, डॉ. उमर व इनके साथियों के इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की भी पूरी जांच हो रही है और उससे भी विभिन्न तत्वों को चिह्नित कर उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, लगभग 200 लोगों की जांच हो रही है। सूत्रों ने बताया कि इसी सिलसिले में श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें श्रीनगर में शेख उल आलम कालोनी नौगाम का रहने वाला एक डाक्टर अलीम आशिक भी बताया जाता है। उसे उसके घर से हिरासत में लिया गया है।
