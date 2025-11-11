Delhi Blast: पुलवामा से एक और डॉक्टर गिरफ्तार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर के करीबी दोस्त पर लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली धमाके मामले में मुख्य संदिग्ध उमर के एक दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वह भी पुलवामा का रहने वाला है। आज सुबह पुलवामा से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर के भाई और मां को हिरासत में लिया, इसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, यह भी डॉक्टर ही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उमर का होगा डीएनए टेस्ट कार में धमाके के बाद डॉ उमर की पहचान के लिए मां के डीएनए का नमूना लिया जाएगा। उमर के दोनों भाई भी पुलिस हिरासत में हैं। उन्हें श्रीनगर में पूछताछ के लिए लाया गया है। डॉ. उमर की भाभी ने बताया कि शुक्रवार को उसने फोन पर बात की थी। उसने कहा कि यहां कुछ समस्या है। उसने कहा कि मैं तीन दिन बाद आऊंगा।

उसने कहा कि मेरा एक एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहा हूं। वह दो तीन साल से वहां थे। वह वहां प्रोफेसर था। हमारी मां को पुलिस अपने साथ ले गई है। वह सिर्फ नमाज और कुरान में व्यस्त रहता था।

उमर को लेकर पूर्व डीजीपी का रिएक्शन दिल्ली धमाके के लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने लिखा कि संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की अल फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर था और वह कश्मीर के पुलवामा के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार, उस पर दिल्ली में लाल किला विस्फोट में आत्मघाती हमलावर होने का संदेह है।