जम्मू-कश्मीर से आतंकियों की कमर तोड़ने के बाद अब बस्तर में होगा एक्शन, नक्सलियों के खिलाफ अभियान मजबूत करेंगी CRPF वाहिनियां
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम कसने के बाद सीआरपीएफ की लगभग एक दर्जन वाहिनियां अब बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को मजबूत करेंगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ प्रशासन को वाहिनियों को मुक्त करने का आदेश दिया है ताकि उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।
नवीन नवाज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आतकियों की नकेल कसने के बाद सीआरपीएफ की लगभग एक दर्जन वाहिनियां बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को धार देने जा रही हैं।केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ प्रशासन को जम्मू कश्मीर में तैनात विभिन्न वाहिनियों को मुक्त करने के लिए कहा है ताकि उन्हें झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और ओडिशा समेत नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाए।
संबधित सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्रालय के अनुसार, जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की वाहनियो को हटाए जानेकी प्रक्रिया के दौरान, प्रदेश के मौजूदा आंतरििक सुरक्षा ग्रिड की मजबूती के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए प्रदेश के सुरक्षा परिदृश्य का आकलन करते हुए, उन्हीं जगहों से सीआरपीएफ को हटाया जाए, जहां उसकी जरुरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से हटाए जाने वाली सीआरपीएफ वाहिनियों को नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों में जारी अभियानों में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से से लगती हैं और जब एक राज्य में उनके खिलाफ अभियान गति पकड़ताहै तो वह दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। सीआरपीफ इन वाहिनियो को संबधित राज्यों की सीमाओं को सील करने और नक्सलियों की आवाजाही को रोक, उनकी घेराबंदी को मजबूत बनाया जाएगा ताकि उनका पूरा सफाया सुनिश्चित किया जा सके।
संबधित सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की उन्हीं वाहिनियों को हटाया जाएगा,जिन्हें श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के सुरक्षा क्वच को मजबूत बनाने के लिए अन्य राज्यों से गत मई-जून में स्थानांंतरित किया गया था। हालांकि इनमें से कुछ वाहिनियां गत माह ही लौट गई थी,लेकिन कुछ को रोका गया है और अब उनमें से ही लगभग एक दर्जन को नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए जम्मू कश्मीर से मुक्त किया जाएगा।
