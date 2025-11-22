आतंकी मंसूबे को नाकाम करने के लिए CRPF ने बनाई नई रणनीति, घाटी में शांति और सुरक्षा के लिए उठाए कदम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक पीके शर्मा ने शनिवार को कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर समेत पूरी वादी में शांति-सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके साथियों के किसी भी मंसूबे को विफल बनाने के लिए श्रीनगर और उसके आस पास के इलाकों में पूर्व सक्रियता की रणनीति को अपनाया गया है। आज यहां यहां सीआरपीएफ क्रिकेट प्रतियोगिता -2025 के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। लोग अब यहां आतंकवाद और उसके समर्थकों से पूरी तरह मुंह माेढ़ चु़के हैं। आतंकियों के आका यहां हालात बिगाड़ने के लिए अभी भी षडयंत्र कर रहे हैं,लेकिन हम उन्हें विफल बनाने में समर्थ हैं। आम नागरिक कश्मीर में शांति व सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने में सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा और शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों काे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है,लेकिन विश्वास रखिए कि यहां दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। हालात की लगातार निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन यहां हालात को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

क्रिकेट प्रतियोगिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कश्मीर में युवाओं की ऊर्जा को खेल व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में लगाने, स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभा काे निखारने और कश्मीर में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है।