    आतंकी मंसूबे को नाकाम करने के लिए CRPF ने बनाई नई रणनीति, घाटी में शांति और सुरक्षा के लिए उठाए कदम

    By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिरीक्षक पीके शर्मा ने कहा कि श्रीनगर समेत पूरी वादी में शांति बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। आतंकियों के मंसूबों को विफल करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक भी शांति बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं।

    आतंकी मंसूबे को नाकाम करने के लिए CRPF ने बनाई नई रणनीति। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक पीके शर्मा ने शनिवार को कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर समेत पूरी वादी में शांति-सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके साथियों के किसी भी मंसूबे को विफल बनाने के लिए श्रीनगर और उसके आस पास के इलाकों में पूर्व सक्रियता की रणनीति को अपनाया गया है।

    आज यहां यहां सीआरपीएफ क्रिकेट प्रतियोगिता -2025 के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। लोग अब यहां आतंकवाद और उसके समर्थकों से पूरी तरह मुंह माेढ़ चु़के हैं।

    आतंकियों के आका यहां हालात बिगाड़ने के लिए अभी भी षडयंत्र कर रहे हैं,लेकिन हम उन्हें विफल बनाने में समर्थ हैं। आम नागरिक कश्मीर में शांति व सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने में सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग कर रहा है।

    उन्होंने कहा कि सुरक्षा और शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों काे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है,लेकिन विश्वास रखिए कि यहां दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। हालात की लगातार निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन यहां हालात को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

    क्रिकेट प्रतियोगिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कश्मीर में युवाओं की ऊर्जा को खेल व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में लगाने, स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभा काे निखारने और कश्मीर में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है।

    उन्होंने प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों में उत्साह का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष श्रीनगर, बारामुला और गांदरबल से लगभग 123 टीमों ने हिस्सा लेने की इच्छा दिखाई। समय की कमी को देखते हुए हमने लाटरी के जरिए 16 टीमो केा प्रतियोगिता के लिए चुना है। अगले वर्ष में इनकी संख्या और प्रतियोगिता की अवधि दाेनों ही बढ़ाएंगे। यह प्रतियोगिता हर वर्ष नवंबर-दिसंबर के दौरान आयोजित की जाती है।

    उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोएिशन के सहयोग से सीआरपीएफ आयोजित कररही है। कश्मीर विश्वविद्यालय भी इसमें हमारा सहयोग कर रहा है,उसने हमें अपना मैदान उपलब्ध कराया है।

    उन्होंने बताय कि सीआरपीएफ युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हे औ खेल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं।कश्मीर में क्रिकेट को लेकर उत्साह और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहां के खिलाड़ियो ंमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी संभावना है और हम उनकी प्रतियोगिता को निखारने का मौका दे रहे हैं।