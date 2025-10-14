Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बीमा घोटाले में आरोपी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, पालिसी के नाम पर लगाता था चूना

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बीमा घोटाले के एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी फर्जी बीमा पॉलिसियों के नाम पर लोगों को धोखा देता था और उनसे पैसे ऐंठता था। जांच में पता चला कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा था। पीड़ितों को अब न्याय मिलने की उम्मीद है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के माध्यम से बीमा पॉलिसी धारकों को ठगने के आरोप में आरोपी सलीम अकबर के खिलाफ उप न्यायाधीश कुपवाड़ा के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

    प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 253/2023 के संबंध में आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप पत्र औपचारिक रूप से कुपवाड़ा के उप-न्यायाधीश की माननीय अदालत में पेश किया गया। यह मामला पुलिस पोस्ट द्रगमुल्ला, कुपवाड़ा में प्राप्त एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सलीम अकबर, पुत्र मोहम्मद अकबर, निवासी ह्यहामा बाटापोरा, कुपवाड़ा (वर्तमान में मालपोरा नगरी हटमुल्ला में रह रहा है), ने बीमा पॉलिसी धारकों से धोखाधड़ी की है

    प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि प्रतिष्ठित बीमा कंपनियों में पूर्व टेली-कॉलर के रूप में काम करने वाले आरोपी ने ग्राहकों से पॉलिसी की किश्तों का भुगतान धोखे से वसूला था। बयान में कहा गया है कि ये भुगतान बीमा कंपनियों की जानकारी या अनुमति के बिना, उसकी पसंद के बैंक खातों में भेजे जाते थे।

    जाँच से यह भी पता चला कि सलीम अकबर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित घोटाला रचा, जिससे धोखाधड़ी और विश्वासघात के कृत्य हुए। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।