    कश्मीर की जेलों में अचानक पहुंच गई काउंटर इंटेलिजेंस, आखिर क्यों हुआ यह एक्शन?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने घाटी की विभिन्न जेलों में तलाशी अभियान चलाया। इस अचानक कार्रवाई में कैदियों के बैरकों की गहन जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी का उद्देश्य जेलों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। तलाशी के दौरान गैरकानूनी वस्तु मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने शनिवार को घाटी की विभिन्न जेलों में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि सीआईके कश्मीर की विभिन्न जेलों में तलाशी ले रही है। तलाशी के दौरान अगर कुछ भी अवैध बरामद होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

