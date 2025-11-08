कश्मीर की जेलों में अचानक पहुंच गई काउंटर इंटेलिजेंस, आखिर क्यों हुआ यह एक्शन?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने शनिवार को घाटी की विभिन्न जेलों में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि सीआईके कश्मीर की विभिन्न जेलों में तलाशी ले रही है। तलाशी के दौरान अगर कुछ भी अवैध बरामद होता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

