अब कश्मीरी सहित नौ भाषाओं में होगा संविधान, पुराने संसद भवन में राष्ट्रपति मुर्मु आज करेंगी अनावरण

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भारत का संविधान अब कश्मीरी भाषा में भी उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 नवंबर को संविधान दिवस पर होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में कश्मीरी सहित नौ भाषाओं में भारत के संविधान के डिजिटल संस्करणों का अनावरण करेंगी।

जानकारी के अनुसार, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार की सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हाल में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा।