श्रीनगर में सियासत गर्म! कांग्रेस का NC की बैठक से किनारा, दिल्ली हाईकमान की हरी झंडी के इंतजार में पार्टी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कांग्रेस ने कड़े तेवर दिखाते हुए नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) की तरफ से बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया। नेकां ने राज्यसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के अलावा विधानसभा सत्र पर बातचीत करने के लिए बैठक बुलाई थी जिसमें कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था।

कांग्रेस के प्रदेश प्रधान तारिक हामिद करा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस तब तक निर्णय नहीं लेगी, जब तक दिल्ली से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते। श्रीनगर में पत्रकारों से करा ने कहा कि जब तक दिल्ली से हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता, तब तक कांग्रेस नेकां द्वारा बुलाई किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक श्रीनगर में हुई, जिसमें आगामी विधानसभा के सत्र से पहले राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। करा ने बताया कि बैठक पूरी नहीं हो सकी और इसे वीरवार फिर से आयोजित की जाएगी।

करा ने कहा कि विधायकों ने विचार रखे हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। अब अगला कदम हाईकमान से सलाह के बाद उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार ही काम करेगी।

विधायकों की भावनाओं और सुझावों को दिल्ली भेजा है। हम आगे का निर्णय उन्हीं के निर्देश पर लेंगे। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने पार्टी को अपनी स्थिति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। बीते सप्ताह की कुछ अहम घटनाओं के चलते, हमने एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श लेने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक दल लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और विधानसभा में जनता की आवाज को प्रभावी रूप से उठाने के लिए संकल्पबद्ध है।