Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'CM को इस्तीफा दे देना चाहिए...', उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयुक्त को भेजी शिकायत, BJP नेता ने लगाए ये आरोप

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    भाजपा नेता ने उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयुक्त को  शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने उमर अब्दुल्ला के एक चुनावी रैली में दिए गए भाषण को भड़काऊ बताया और उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगा सैयद मोहसिन और उमर अब्दुल्ला (दाएं)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बड़गाम विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में पहले ही पार्टी के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की नाराजगी झेल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बड़गाम से भाजपा के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने बुधवार को मुख्यमंत्री उमर के खिलॉ फ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बड़गाम और नगरोटा विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विधानसभा में बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) के अस्थायी कैंपस को स्थापित करने और वहां कक्षाएं शुरू करने का एलॉ न किया है।

    उमर ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़गाम और नगरोटा में 11 नवंबर को मतदान होना है। बड़गाम में नेकां की साख दांव पर लगी है, क्योंकि उनके सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का इस पूरे इलॉ के में व्यापक प्रभाव है। उमर और रुहुल्ला में आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर खींचतान चल रही है। दो दिन पहले रुहुल्ला के समर्थकों ने उमर के खिलॉ फ प्रदर्शन भी किया था।

    उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए की घोषणा: मोहसिन

    बड़गाम से भाजपा के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करवाने के बाद कहा कि साफ है कि मुख्यमंत्री ने सनद में लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करने के इरादे से की है। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है और मुख्यमंत्री के खिलॉ फ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। 

    देश के निर्वाचन आयोग में भी करेंगे शिकायत और कार्रवाई की मांग करेंगे : सुनील शर्मा

    विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बड़गाम में आदर्श चुनाव आचार संहिता लॉ गू है और मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर बड़गाम में लॉ यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। यह चुनावी नियमों का साफ उल्लंघन है। उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा उनके खिलॉ फ कार्रवाई के लिए देश के निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करेगी और कार्रवाई की मांग करेगी।

    यह बोले उमर: मुख्यमंत्री

    उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन बट की ओर से प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए लॉ ए गए प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए बताय कि उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में इस संस्थान के लिए 50 लॉ ख रुपये की राशि का प्रविधान रखा है। इस दिशा में काम हो रहा है।

    जब तक स्थायी परिसर के लिए जमीन चिह्नित नहीं होती, तब तक बड़गाम के ओमपोरा में साफ्टवेयर पार्क की खाली पड़ी जमीन और इमारत का इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम अगले अकादमिक सत्र में ओमपोरा में लॉ यूनिवर्सिटी की अकादमिक गतिविधियां शुरू करते हुए कक्षाओं का आयोजन शुरू करेंगे