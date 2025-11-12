कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी, कई जगहों पर माइनस में पहुंचा तापमान; जम्मू में भी सताने लगी सर्दी

Language
    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे गुलमर्ग और श्रीनगर में रातें ठंडी हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट आएगी। जम्मू में भी ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

    कश्मीर में शीतलहर, गुलमर्ग और श्रीनगर में ठंडी रहीं रातें। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर शुष्क मौसम के बीच कश्मीर में शीतलहर जारी है। यहां अधिकांश जिलों में रात में ठंडक का अहसास बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और राजधानी श्रीनगर में रात में एक जैसा पारा चल रहा है। जम्मू में भी सुबह और रात के मौसम में ठंडक में इजाफा हुआ है।

    मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 17 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन पारे में भी गिरावट आएगी। शुष्क मौसम के खींचने के साथ रात के मौसम में बदलाव आ रहा है। घाटी में सर्दी लगातार बढ़ रही है।

    श्रीनगर में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा गिरकर 16.5, पहलगाम में 14.6 और गुलमर्ग में 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी दिन में अब तपिश का अहसास नहीं हो रहा है।

    यहां दिन का पारा सामान्य से 1.4 डिग्री गिरकर 26.2 और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 19.8, बटोत में 18.9, कटड़ा में 23.4 और भद्रवाह में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।