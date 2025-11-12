कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी, कई जगहों पर माइनस में पहुंचा तापमान; जम्मू में भी सताने लगी सर्दी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शुष्क मौसम के बीच कश्मीर में शीतलहर जारी है। यहां अधिकांश जिलों में रात में ठंडक का अहसास बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और राजधानी श्रीनगर में रात में एक जैसा पारा चल रहा है। जम्मू में भी सुबह और रात के मौसम में ठंडक में इजाफा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 17 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन पारे में भी गिरावट आएगी। शुष्क मौसम के खींचने के साथ रात के मौसम में बदलाव आ रहा है। घाटी में सर्दी लगातार बढ़ रही है।