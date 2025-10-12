5.24 मिनट प्रति KM की रफ्तार से दौड़े CM उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने दिल्ली हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में भाग लेकर 1 घंटा 53 मिनट और 35 सेकंड में दौड़ पूरी की। उन्होंने 5.24 मिनट प्रति किलोमीटर की गति से दौड़ लगाई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अब्दुल्ला पहले भी कश्मीर हाफ मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में हिस्सा लिया और 5.24 मिनट प्रति किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा 53 मिनट और 35 सेकंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में अब्दुल्ला ने लिखा कि अभी-अभी वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पूरा किया।
उनके द्वारा साझा किए गए एक संदेश के अनुसार अब्दुल्ला ने सुबह 6.53 बजे फिनिश लाइन पार की और 5.24 मिनट प्रति किलोमीटर की गति से 1 घंटाए 53 मिनट और 35 सेकंड का कोर्स समय पूरा किया।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
उमर अब्दुल्ला इससे पहले कश्मीर हाफ मैराथन को भी पूरा कर चुके हैं।21 किलोमीटर की इस हाफ मैराथन को उमर ने पांच मिनट 54 सेकेंड प्रति मिनट दौड़ पूरा किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।