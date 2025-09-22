बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत कार्यों की समीक्षा, CM उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी विभागों को नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों को समय पर राहत सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए। उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए तुरंत काम करने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत उपायों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने सरकारी विभागों को नुकसान का आकलन तेज करने और प्रभावित लोगों को समय पर राहत सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जोर दिया कि प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए तुरंत काम करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी लगभग बहाल हो गई है और अधिकांश सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं।