जम्मू-कश्मीर में बिना वीजा घूमने के आरोप में पकड़े गए चीनी नागरिक को ब्लैकलिस्ट कर वापस भेजा
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिना वीजा घूमने के आरोप में पकड़े गए चीनी नागरिक कांगताई हू को वापस भेज दिया है। उस पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के नि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। बिना वीजा जम्मू कश्मीर में घूमने के आरोप में पकड़े गए चीनी नागरिक कांगताई हू को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इमरजेंसी एग्जिट के आधार पर वापस भेज दिया है। उसे बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक विमान सेवा के जरिए दिल्ली और वहां से वापस उसके देश चीन भेजा गया है।
कांगताई हू को गत रविवार को पुलिस ने जिला बडगाम में श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ सटी एक आवासीय कालौनी में स्थित एक होमस्टे से पकड़ा गया थ।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कांगताई हू विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय(एफआरआओ) के नियमों का उल्लंन किया है। इसके अलावा उसका वीजा सिर्फ वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर के लिए मान्य है। उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यात्रा की अनुमति नहीं थी और इसके बावजूद वह पहले लद्दाख में घूमने चला गया और उसके बाद वहां से पहली दिसंबर को कश्मीर आ गया।
उसे एफआरआरओ के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसे इमरजेंसी एग्जिट के आधार पर बुधवार की शाम को श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली भेजा गया है।
प्रवक्ता ने बताया बोस्टन यूनिवर्सिटी (संयुक्त राज्य अमेरिका फिजिक्स में ग्रेजुएट कांगताई हू से श्रीनगर के हुमहामा पुलिस स्टेशन में दो दिनों तक पूछताछ हुई। उसके मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल लागिन, जिसमें एक भारतीय सिम कार्ड था, को लेकर सुरक्षा एजेंसियां को उसके चीनी गुप्तचर होने की आशंका हो गई थी।
कांगताई ने अधिकारियों को बताया कि उसने यात्रा करने से पहले कश्मीर और लद्दाख पर बहुत सारा साहित्य पढ़ा और आर्टिकल 370 जैसी फ़िल्में भी देखीं। अपने कश्मीर प्रवास के दौरान, उसने शंकराचार्य पहाड़ियों, हज़रतबल दरगाह, मुगल गार्डन, हरवान बौद्ध स्थल और दक्षिण कश्मीर में अवंतीपोरा के खंडहरों का दौरा किया।
वह जंस्कार के जांगला इलाके में, जो लद्दाख से हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग का एक पारंपरिक रास्ता है, में रुका था। वह लेह में भी एक होटल में कुछ दिनों तक रुका रहा। वह 19 नवंबर को टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया था।
