    JK में NIA हेडक्वार्टर के पास मिला चीनी निर्मीत राइफल का टेलीस्कोप, सर्च ऑपरेशन शुरू; 'खिलौने' से खेल रहा था बच्चा

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    श्रीनगर में एनआईए मुख्यालय के पास एक चीनी निर्मित असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप मिला है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, एक बच्चे को इससे खेलते देखा गया, जि ...और पढ़ें

    NIA हेडक्वार्टर के पास मिला चीनी निर्मीत राइफल का टेलीस्कोप। फोटो जागरण

    पीटीआई, श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के जम्मू-कश्मीर मुख्यालय के पास चीनी निर्मित एक असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप बरामद हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू क्षेत्र के असराराबाद में एक छह वर्षीय लड़के को स्कोप से खेलते हुए देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसके माता-पिता से इस बारे में पूछताछ की। परिवार ने बताया कि लड़के को यह आज सुबह पास के एक कूड़े के ढेर में मिला था।

    पुलिस ने बताया कि स्नाइपर राइफल में भी लगाया जा सकने वाला यह चीनी निर्मित स्कोप बरामद होने के बाद जम्मू क्षेत्र के सिधरा में तलाशी अभियान चलाया गया। वरिष्ठ अधिकारी भी उस स्थान पर गए, जहां यह चीनी निर्मित हथियार का स्कोप मिला था।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, स्कोप बरामदगी के संबंध में सांबा जिले में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने सिधरा इलाके से एक दूरबीन (जिसे हथियार पर लगाया जा सकता है) बरामद की है।

    प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुलिस और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि जनता को घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। एक अन्य घटना में पुलिस ने सांबा जिले से तनवीर अहमद नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि उसके मोबाइल पर एक पाकिस्तानी नंबर देखा गया था।