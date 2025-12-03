कश्मीर में चिनार कोर के जवानों की त्वरित कार्रवाई ने बचाई लोगों की जान, भीषण आग पर पाया काबू

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। KashmirNews: कश्मीर घाटी में तैनात सेना के जवान कानून व्यवस्था ही नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि आपदा की इस घड़ी में भी वे जनता की सेवा और उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसी ही एक मिसाल चिनार कोर ने कायम की है। कोर के जवानों ने सुरिगाम कुपवाड़ा में लगी भीषण आग के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आग पर काबू पाकर लोगों की जिंदगियां बचाई बल्कि पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। और उनकी संपत्ति का ज्यादा नुकसान होने से भी बचा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उसके सैनिक कुपवाड़ा के सुरिगाम गांव में पहुंचे, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। जब जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं थी।