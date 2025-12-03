Language
    कश्मीर में चिनार कोर के जवानों की त्वरित कार्रवाई ने बचाई लोगों की जान, भीषण आग पर पाया काबू

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    KashmirNews: कश्मीर में चिनार कोर के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक बड़ी आग को बुझाया और कई लोगों की जान बचाई। जवानों की इस बहादुरी और त्वरित कार्रवा ...और पढ़ें

    सेना के जवानों ने समय रहते संपत्ति का ज्यादा नुकसान होने से भी बचा लिया।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। KashmirNews: कश्मीर घाटी में तैनात सेना के जवान कानून व्यवस्था ही नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि आपदा की इस घड़ी में भी वे जनता की सेवा और उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 

    ऐसी ही एक मिसाल चिनार कोर ने कायम की है। कोर के जवानों ने सुरिगाम कुपवाड़ा में लगी भीषण आग के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आग पर काबू पाकर लोगों की जिंदगियां बचाई बल्कि पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। और उनकी संपत्ति का ज्यादा नुकसान होने से भी बचा लिया। 

    कोर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उसके सैनिक कुपवाड़ा के सुरिगाम गांव में पहुंचे, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। जब जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं थी।

    चिनार कोर ने घाटी में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि उसकी टीमों ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के साथ मिलकर तेजी से बचाव अभियान शुरू किया। 

    उन्होंने समय रहते कार्रवाई कर आग को फैलने से रोका और नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उनकी त्वरित कार्रवाई ने नागरिकों पर आए गंभीर खतरे को टाल दिया और संपत्ति को नुकसान होने से बचाया।