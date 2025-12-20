जम्मू-कश्मीर: रेलवे में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी मोटी रकम, तीन के खिलाफ आरोपपत्र

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने रेलवे में भर्ती के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले तीन लोगों के खिलाफ वाले बीरवाह, बडगाम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। तीनों आरोपित अब्दुल हामिद शेख निवासी बीरवाह बड़गाम, आदिल शाह तथा मुफ्ती गुलाम हसन कुमार के रहने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन तीनों पर रेलवे भर्ती के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर मोटी रकम ठगने का आरोप है। यह मामला मुफ्ती गुलाम हसन की लिखित शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल हामिद शेख और आदिल ने उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे।