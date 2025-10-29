Language
    कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब

    By Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की, जिसके कारण नियंत्रण रेखा के पास तनाव बढ़ गया। भारतीय सेना द्वारा लीपा घाटी में पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के अंतर्गत टंगडार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने युद्धविराम का उल्लंघन कर भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की। जवाब में भारतीय जवानों ने भी नियंत्रण रेखा के पार लीपा घाटी में पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया।

    अलबत्ता, रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों की मानें तो भारतीय सेना अपने क्षेत्र में कुछ निर्माण कर रही थी। इस पर पाकिस्तानी सेना ने काम रुकवाने के लिए गोलाबारी की। जवाब में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

     