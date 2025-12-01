Language
    J&K News: हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, शफात अहमद शुंगलू को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    सीबीआई ने 1989 के हाई प्रोफाइल रुबैया सईद अपहरण मामले में कार्रवाई करते हुए शफात अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया है। शफात अहमद शुंगलू श्रीनगर के हवल इलाके का रहने वाला है। उसे निशात पुलिस स्टेशन से सीबीआई ने अपनी हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है।

    हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सीबीआई ने सोमवार को 1989 के हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग केस के सिलसिले में शफात अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया है। वह श्रीनगर क हवल इलाके का रहने वाला है। सीबीआई ने उसे निशात पुलिस स्टेशन से अपनी कस्टडी में लिया है।

