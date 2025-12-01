जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सीबीआई ने सोमवार को 1989 के हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग केस के सिलसिले में शफात अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया है। वह श्रीनगर क हवल इलाके का रहने वाला है। सीबीआई ने उसे निशात पुलिस स्टेशन से अपनी कस्टडी में लिया है।

