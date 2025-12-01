J&K News: हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, शफात अहमद शुंगलू को किया गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सीबीआई ने सोमवार को 1989 के हाई प्रोफाइल रुबैया सईद किडनैपिंग केस के सिलसिले में शफात अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया है। वह श्रीनगर क हवल इलाके का रहने वाला है। सीबीआई ने उसे निशात पुलिस स्टेशन से अपनी कस्टडी में लिया है।
