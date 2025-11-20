Language
    जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में निर्माणाधीन मस्जिद से गिरकर बढ़ई की दर्दनाक मौत

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक निर्माणाधीन मस्जिद में काम करते समय एक बढ़ई, बशीर अहमद ठोकर, की गिरने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में एक निर्माणाधीन मस्जिद से गिरने से 55 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस की पहचान बशीर अहमद ठोकर निवासी कुलगाम के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार,पेशे से बढ़ई ठोकर काम करते समय मस्जिद से गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं।उसे तुरंत कुलगाम के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उन्नत इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया, लेकिन बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।

