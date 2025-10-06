Language
    बिहार चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का एलान, 11 नवंबर को होगा मतदान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की है। चुनाव की तारीख का एलान होते ही सभी राजनीतिक दल अब प्रचार में जुट गए हैं।

    JK के बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव की तारीख का एलान। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। बिहार चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। दोनों विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, साथ ही 14 नवंबर को मतों की गणना होगी। बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव 2024 में दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा था। दोनों सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने बडगाम से इस्तीफा दे दिया और गांदरबल से विधायक बने रहे। अब बडगाम सीट पर उपचुनाव होगा।

    वहीं, दूसरी तरफ विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई थी। अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा।

