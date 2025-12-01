बडगाम पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ मुहिम जारी, नशे का कारोबार करने वालों की 45 लाख की संपत्ति कुर्क

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, बडगाम पुलिस ने चरार-ए-शरीफ क्षेत्र में दो कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की लगभग 45 लाख रुपये मूल्य की दो आवासीय संपत्तियों को कुर्क किया है। इस सिलसिले में जारी एक बयान के अनुसार, चरार-ए-शरीफ के बोनहार्ड चरवानी गांव में खुर्शीद अहमद गनी पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला गनी का एक दोमंजिला आवासीय मकान कुर्क किया गया है।

खुर्शीद अहमद गनी पर थाना चरार-ए-शरीफ में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15-20 के तहत एफआईआर संख्या 100-2024 दर्ज है।



इसी प्रकार, चरार-ए-शरीफ के नोहर सर्फखुड गांव में मेराज अहमद शाह पुत्र गुलाम हसन शाह का एक और दोमंजिला आवासीय मकान भी कुर्क किया गया है। शाह पर इसी थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 08/2021 दर्ज है।



जांच से पता चला है कि दोनों आरोपियों ने ये संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की थीं। सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने और ठोस सबूतों के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।