बडगाम में गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 12 गिरफ्तार, 39 गाड़ियां जब्त

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। KashmirNews: कश्मीर घाटी के जिला बडगाम में पुलिस ने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे जिले में गैर-कानूनी माइनिंग और बिना इजाजत उसके ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इस अभियान के दौरान 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं जबकि 39 गाड़ियां जब्त की गईं। यही नहीं कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया।

गत नवंबर से सीनियर अधिकारियों की देखरेख में अलग-अलग पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों की पुलिस टीमों द्वारा खानसाहिब, सुरनहॉल बटपोरा, बीरवाह, नरबल, मगाम, हरदुपंजो, बडगाम, चरार-ए-शरीफ, वाटरहेल और चढूरा समेत जिले के कई इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए गए।

ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने रेत-बजरी के गैर-कानूनी तरीके से निकालने और उसे ले जाने में शामिल होने के आरोप में मौके पर ही बारह लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल लोगों के खिलाफ छह एफआईआर भी दर्ज की गई।

इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में कुल 39 गाड़ियां जब्त की गईं। अधिकारियों के जारी किए गए ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों में 11 टिपर और डंपर, 21 ट्रैक्टर, छह जेसीबी मशीनें और एक एलएंडटी मशीन शामिल हैं।

पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया ताकि बार-बार गलती करने वालों को रोका जा सके और माइनिंग नियमों का सख्ती से पालन किया जा सके। अधिकारियों ने दोहराया कि गैर-कानूनी माइनिंग से न सिर्फ पर्यावरण को काफी नुकसान होता है बल्कि सरकारी रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। यही नहीं इससे लोगों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। उन्होंने कहा कि रेज-बजरी आदि निकालने और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।