बडगाम में होमस्टे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज, विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाने का आरोप

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलिस ने वीरवार को बडगाम जिले में एक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाने के आरोप में होमस्टे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, हुमहामा पुलिस चौकी, बडगाम पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा होटलों, गेस्ट हाउसों और होमस्टे के नियमित निरीक्षण के दौरान, होमस्टे/गेस्ट हाउस में एक गंभीर उल्लंघन पाया गया।जांच में पाया गया कि प्रबंधन ने अनिवार्य सूचना दिए बिना एक विदेशी नागरिक को ठहराया हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रबंधन ने जानबूझकर फार्म सी जमा नहीं किया था, जो विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।आईवीएफआरटी के तहत फॉर्म-सी पोर्टल पर प्रतिष्ठान के विवरण की जांच करने पर पता चला कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के बावजूद उक्त होमस्टे/गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत नहीं था।