बडगाम उपचुनाव में तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद, अब मैदान में बचे इतने प्रत्याशी
बडगाम उपचुनाव में 20 उम्मीदवारों में से तीन के नामांकन रद्द हो गए हैं, अब 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव पर्यवेक्षकों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर दिया। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधाएँ सुनिश्चित की गई हैं।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बडगाम सीट के लिए नामांकन जमा कराने वाले 20 उम्मीदवारों में से तीन के नामांकन बुधवार को छंटनी के दौरान रद हो गए। इसके साथ ही बड़गाम में अब चुनावी दौड़ में 17 उम्मीदवार रह गए हैं। इस बीच, बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षको ने आज जिला चुनाव अधिकारी व अन्य संबधित अधिकारियों संग बैठक कर, बडगाम उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया।
जिला चुनाव अधिकारी बडगाम डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन बट के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बडगाम से चुनाव लड़ने के लिए नामांकनजमा करानेवाले 20 में तीन उम्मीदवारों मोहम्मद अब्बास डार और जिब्रान फिरदौस डार व ओवैस अशरफ डार के नामांकन पत्र रद किए गए हैं। ओवैस अशरफ डार जम्मू-कश्मीर अपनी पाटी्र के अधिकृत उम्मदीवार मुख्तार अहमद के कवरिंग प्रत्याशी थे जबकि अन्य दोनों निर्दलीय थे।
इस बीच, जानकारी के अनुसार, बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त पयर्वेक्षकों ने संबधित रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों संग बैठक मं बडगाम उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन, व्यय निगरानी, सुरक्षा योजना, परिवहन और संचार योजना के साथ-साथ वीएसटी, उड़न दस्तों के कामकाज, मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, एएमएफ और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बडगाम में आगामी उपचुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए किए गए अन्य उपायों पर विस्तृत चर्चा की।
इस अवसर पर, सामान्य पर्यवेक्षकों ने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और लोकतांत्रिक भावना की रक्षा के लिए अतिरिक्त उत्साह और अटूट समर्पण के साथ काम करने का निर्देश दिया।उन्होंने अधिकारियों से जिले में सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संचालन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने बडगाम में आगामी उपचुनावों के दौरान अधिकतम मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की जा सके। उन्होंने बडगाम में ईपीआईसी वितरण प्रक्रिया को पूरा करने पर भी ज़ोर दिया। व्यय पर्यवेक्षक ने प्रभावी व्यय निगरानी के लिए विभिन्न निगरानी टीमों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और चुनाव व्यय बुकिंग से संबंधित किसी भी ईसीआई उल्लंघन की शीघ्र रिपोर्टिंग पर बल दिया।
उन्होंने जिले में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव व्यय के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए कुशल मीडिया निगरानी पर भी जोर दिया और ईसीआई के मानदंडों के अनुसार किसी भी ज़ब्ती या उल्लंघन की समय पर रिपोर्टिंग और अपलोड करने पर ज़ोर दिया। पुलिस पर्यवेक्षक ने बडगाम में चुनाव के सुचारू और घटना-मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से अत्यधिक समन्वय के साथ काम करने पर ज़ोर दिया।
इससे पहले, जिला निर्वाचन अधिकारी बडगाम, डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन बट ने पर्यवेक्षकों को जिले के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संचालन की तैयारियों से अवगत कराया।उन्होंने बताया कि बडगाम में 111 निर्धारित स्थानों पर 173 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा और उन्हें उत्सव जैसा माहौल प्रदान करने के लिए बडगाम विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल और दिव्यांगजनों के लिए रैंप जैसी समर्पित सुविधाओं का भी सावधानीपूर्वक प्रबंध किया गया है ताकि मतदान का अनुभव बेहतर हो सके।बाद में, पर्यवेक्षकों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में नियंत्रण कक्ष, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का दौरा किया। उन्होंने बडगाम के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बडगाम निखिल बोरकर, अतिरिक्त उपायुक्त बडगाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बडगाम, बडगाम के निर्वाचन अधिकारी (आरओ), उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
