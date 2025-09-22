जम्मू कश्मीर के बडगाम में पटरी से उतरी डीएमटी ट्रेन, कई ट्रेनें हुईं लेट

जागरण संवाददाता, बडगाम। सोमवार शाम बडगाम रेलवे स्टेशन के पास एक डिवीजनल मैटेरियल ट्रेन (डीएमटी) पटरी से उतर गई।

अधिकारियों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सामग्री ले जाने वाली डिवीजनल मैटेरियल ट्रेन स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसके कारण कुछ निर्धारित ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

