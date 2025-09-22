Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू कश्मीर के बडगाम में पटरी से उतरी डीएमटी ट्रेन, कई ट्रेनें हुईं लेट

    By Jagran News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:47 PM (IST)

    Train Accident बडगाम रेलवे स्टेशन के पास एक डिवीजनल मैटेरियल ट्रेन (डीएमटी) पटरी से उतर गई। सामग्री ले जाने वाली ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बडगाम में डीएमटी ट्रेन पटरी से उतरी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बडगाम। सोमवार शाम बडगाम रेलवे स्टेशन के पास एक डिवीजनल मैटेरियल ट्रेन (डीएमटी) पटरी से उतर गई।

    अधिकारियों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सामग्री ले जाने वाली डिवीजनल मैटेरियल ट्रेन स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसके कारण कुछ निर्धारित ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

    हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें