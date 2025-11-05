Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कश्मीरियों को उमर अब्दुल्ला ने जमीन चोर कहा...', भूमि विधेयक को लेकर CM पर जमकर बरसीं इल्तिजा मुफ्ती

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:39 PM (IST)

    कश्मीर के बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पीडीपी ने प्रचार तेज कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वह क्षेत्र से गायब हैं। उन्होंने भूमि विधेयक को लेकर भी उमर सरकार की आलोचना की, जिसे बीजेपी ने 'भूमि जिहाद' बताया था। पारा ने विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कोई भी विकास कार्य शुरू करने में विफल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इल्तिजा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इल्तिजा मुफ्ती और विधायक वहीद पारा अभियान में जुटे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इल्तिजा ने मंगलवार को बडगाम में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी 50 विधायक बडगाम में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि वह कौन सा विधायक है जो गायब है? वह जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हैं।"

    दो सीटों से लड़े थे उमर 

    पिछले साल अक्टूबर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 90 सीटों में से 41 सीटें जीतीं थीं। इस बीच उमर अब्दुल्ला दो सीटों से लड़े थे- गांदरबल और बडगाम। इस कारण पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की थी।

    उपचुनाव में, एनसी के आगा सैयद महमूद को पीडीपी के आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के खिलाफ खड़ा किया गया है, साथ ही भाजपा के आगा सैयद मोहसिन भी मैदान में हैं। जबकि एनसी नेता लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। सीएम उमर 'दरबार मूव' के बाद जम्मू में हैं, जो सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में कश्मीर में कार्यालयों को ट्रांसफर करने की द्विवार्षिक प्रथा है।

    इल्तिजा और वहीद दोनों पीडीपी के नेताओं ने हालिया भूमि विधेयक को लेकर उमर सरकार पर निशाना साधा। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य की जमीन पर बने घरों में 20 से अधिक वर्षों से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग की गई है। हालांकि, हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में इस कानून का एनसी, बीजेपी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विरोध किया था। उमर ने कहा था कि राज्य की जमीन पर अवैध रूप से बने घरों का मालिकाना हक देने से "अतिक्रमणकारियों को इनाम" मिलेगा।

    'भूमि विधेयक को बताया भूमि जिहाद'

    इल्तिजा ने लोगों से कहा कि जब पीडीपी आपके अधिकारों की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जमीन आपकी ही रहे, भूमि विधेयक लेकर आई, तो उन्होंने क्या किया?

    बीजेपी ने इसे 'भूमि जिहाद' कहा और उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ शामिल हो गए और कश्मीरियों को जमीन हड़पने वाले 'चोर'  कहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, क्या आप जमीन हड़पने वाले हैं? आप अपनी जमीन, अपनी गरिमा और अपने भविष्य के असली मालिक हैं।" पारा ने आरोप लगाया कि उमर सरकार कोई भी विकास कार्य शुरू करने में विफल रही है।

    पीडीपी विधायक ने लोगों से पूछा कि पिछले एक साल में, क्या आपने अपने विधायक को देखा है? क्या आपने एक भी ट्रांसफॉर्मर लगते देखा है, या कोई विकास कार्य होते देखा है?" पर्रा ने कहा, "हमने अनुच्छेद 370, वक्फ और अब पूरी तरह से शासन शून्यता पर समर्पण देखा है। 