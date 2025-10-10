बडगाम उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनावों के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट ने प्रस्तावित प्रेषण और संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण किया। इन केंद्रों की स्थापना बायज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम और शेख-उल-आलम डिग्री कॉलेज बडगाम में की जाएगी, जो मतदान सामग्री के वितरण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार होंगे।

निरीक्षण के दौरान, डीईओ ने आवश्यक रसद, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था, स्थान प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने दोनों स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं, वाहन पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्गों और संचार व्यवस्था की उपलब्धता का भी आकलन किया।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश डीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सभी आवश्यक दिशानिर्देशों और निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मतदान तिथि से पहले सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाएं और सभी संबंधित विभागों के बीच उचित समन्वय बना रहे।