    Jammu Kashmir Bypoll Live: बडगाम और नगरोटा में वोटिंग शुरू, पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की भीड़

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:55 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। मतदाताओं को एक साल बाद अपना विधायक चुनने का अवसर मिला है। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी चुनौती मिल रही है, जबकि नगरोटा में भाजपा की साख दांव पर है। भाजपा ने देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम से है। सरकार ने दोनों क्षेत्रों में छुट्टी घोषित की है।

    जम्मू-कश्मीर उपचुनाव शुरू (एजेंसी फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Jammu and Kashmir Bypoll voting : जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा सकती है। वोटर्स को एक वर्ष बाद मंगलवार को पुन: अपना विधायक चुनने का अवसर मिल रहा है। हालांकि, दोनों ही सीटों का मतदान सत्ताधाारी नेशनल कान्फ्रेंस के बीते एक वर्ष के कार्यकाल का आकलन करेगा, लेकिन बडगाम में बीते 1977 के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी चुनौती मिल रही है।

    नगरोटा में नेशनल कान्फ्रेंस से ज्यादा भाजपा की साख दांव पर नजर आती है जहां भाजपा ने दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री देवयानी राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम देवयानी को टक्कर देंगी।

    इस बीच, प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बडगाम व नगरोटा में पेड हॉलीडे घोषित कर दिया है। वोटिंग से जुड़ा पल-पल का अपडेट आप यहां जान सकेंगे।

    LIVE UPDATES

    बडगाम विधानसभा उपचुनाव में 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के 173 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और यह सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। बडगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.26 लाख पंजीकृत मतदाता हैं और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं।