Jammu Kashmir Bypoll Live: बडगाम और नगरोटा में वोटिंग शुरू, पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की भीड़

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Jammu and Kashmir Bypoll voting : जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा सकती है। वोटर्स को एक वर्ष बाद मंगलवार को पुन: अपना विधायक चुनने का अवसर मिल रहा है। हालांकि, दोनों ही सीटों का मतदान सत्ताधाारी नेशनल कान्फ्रेंस के बीते एक वर्ष के कार्यकाल का आकलन करेगा, लेकिन बडगाम में बीते 1977 के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी चुनौती मिल रही है।

नगरोटा में नेशनल कान्फ्रेंस से ज्यादा भाजपा की साख दांव पर नजर आती है जहां भाजपा ने दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री देवयानी राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम देवयानी को टक्कर देंगी।