जम्मू-कश्मीर से BJP दूसरे चुने हुए नेता को भेजेगी राज्यसभा, जीत पर सचिवालय के बाहर बुलंद हुए मोदी-मोदी के नारे 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा राज्यसभा चुनाव जीतने पर श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह सिर चढ़ कर बोला। सत शर्मा राज्यसभा के लिए चुन गए जम्मू कश्मीर भाजपा के दूसरे नेता हैं। उनसे पहले वर्ष 2015 में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिन्ह मन्हास ने राज्यसभा की यह सीट जीती थी। उनकी जीत को लेकर भाजपा की कश्मीर इकाई का जोश शुक्रवार शाम को सिर चढ़ कर बोला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधानसभा सचिवालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ध्वज फहराने के साथ मोदी मोदी के नारे बुलंद किए। शाम पांच बजे विधानसभा सचिवालय में वोटों की गनती शुरू होने के साथ ही श्रीनगर सचिवालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। रात साठे आठ बजे तक सत शर्मा विधानसभा सचिवालय से बाहर नही आए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने उनके बाहर आने तक नारेबाजी कर पार्टी की जीत पर भारी उत्साह दिखाया।

सत शर्मा को 32 वोट मिले अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत शर्मा राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। सत शर्मा ने वर्ष 2015 में हुए राज्यसभा के चुनाव में शमशेर सिंह मन्हास को राज्यसभा में भेजने के लिए वोट डाला था। तब जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी की सरकार थी।

शमशेर सिंह मन्हास को सहयोगी पार्टी के समर्थन से वर्ष 2015 में राज्यसभा चुनाव में 57 वोट मिले थे। अब मुख्य विपक्षी दल के रूप में राज्यसभा चुनाव में लेने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं।

एनसी को मिले 22 वोट उनके प्रतिद्वंदी नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार को 22 वोट मिले। इसी बीच सत शर्मा के श्रीनगर में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने में श्रीनगर में भाजपा के विधायकों व पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सत शर्मा शनिवार दोपहर को श्रीनगर से जम्मू पहुंचेंगे।