भाजपा एमएलए सुनील शर्मा का बड़ा बयान, बोले- 'कांग्रेस NC की कठपुतली, अब्दुल्ला के किचन में लिए जाते हैं इसके फैसले'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)की 'कठपुतली' है और इसके फैसले 'अब्दुल्ला के किचन' में लिए जाते हैं। यह आरोप शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के कांग्रेस के फैसले के बाद आया है। कांग्रेस वहीं करती है जो वे तय करते हैं भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने यहां रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा, 'कांग्रेस वही करती है जो वे (अब्दुल्ला) तय करते हैं। यहां इसके पदाधिकारी वही करेंगे जो अब्दुल्ला के किचन में तय होगा, जिसके लिए दिल्ली से मंजूरी मिलेगी।' नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका सपोर्ट मजबूरी था।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा पर भी भरसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जिस तरह से पीडीपी और नेकां ने यह चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है, उससे यह साफ है कि 'ये दोनों परिवार किसी आम आदमी को पॉलिटिक्स और पावर में नहीं आने देंगे।'

उन्होंने कहा, 'जम्मू और कश्मीर में दो परिवार चाहते हैं कि सिर्फ़ उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे, खासकर कश्मीर में। वे नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर कोई पावर में आए।' खतरा पाकर इकट्ठा हो जाते हैं दोनों परिवार नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जब भी इन परिवारों को लगता है कि वे खतरे में हैं, तो वे एक साथ आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'वे बहुत चालाक लोग हैं और कल उन्होंने यही चालाकी दिखाई।' यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यसभा वोटिंग में किसी के न होने से भाजपा को फायदा होगा, शर्मा ने कहा, 'आप तय करें, आप एनालाइज़ करें कि किसे फायदा होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'हम अपना मकसद हासिल करेंगे।'