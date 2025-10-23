भाजपा विधायकों की मीटिंग के बाद पठानिया का बयान, 'हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं'

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर, जागरण। भारतीय जनता पार्टी (BJP)के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने गुरुवार को कहा कि पार्टी कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छे नतीजे का भरोसा है। विधायकों की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पठानिया ने कहा, “आज हमारी विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें खास तौर पर कल होने वाले राज्यसभा चुनाव पर फोकस किया गया। हमें एक सीट जीतने की उम्मीद है और बाकी दो के लिए हम मजबूती से लड़ेंगे।”

पार्टी लाइन का सख्ती से पालन करेंगे उन्होंने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी भाजपा विधायक वोटिंग प्रोसेस के दौरान पार्टी लाइन का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा, “हम हॉर्स ट्रेडिंग या अनजाने में सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम जानबूझकर और अपनी मर्ज़ी से अपने उसूलों के हिसाब से वोट करेंगे।”

आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट को दोहराते हुए पठानिया ने कहा, “हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से और राष्ट्रवाद की भावना से सभी मुद्दों पर अपने स्टैंड का बचाव करेंगे। नेकां ने जारी किया व्हिप, पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट करें, वोटिंग से दूर न रहें राज्यसभा चुनाव से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुरुवार को अपने MLAs को तीन-लाइन का व्हिप जारी किया, जिसमें उन्हें पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने और पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोटिंग से दूर रहने या वोटिंग से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।