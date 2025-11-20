जम्मू-कश्मीर से दें आतंक के खिलाफ संदेश, भाजपा नेता का उमर से अनुरोध, श्रीनगर में हो ऑल-पार्टी एंटी-टेररिज्म रैली

Language
    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में सर्वदलीय आतंकवाद विरोधी रैली आयोजित करने का अनुरोध किया है। उनका मानना है कि ऐसी रैली से जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा और घाटी में सकारात्मक माहौल बनेगा। 

    अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला से इस पहल का नेतृत्व करने का आग्रह किया है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यहां लाल चौक पर एक ऑल-पार्टी एंटी-टेररिज्म रैली करनी चाहिए ताकि यह ज़ोरदार मैसेज दिया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेश का हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, ऐसा गुरुवार को एक भाजपा नेता ने कहा। 

    भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं।

    ठाकुर ने एक बयान में कहा, “हम मुख्यमंत्री से श्रीनगर के लाल चौक पर एक ऑल-पार्टी एंटी-टेररिज्म रैली की अगुवाई करने का आग्रह करते हैं। यह निंदा और संवेदना से आगे बढ़ने का समय है।” 

    उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश भर में एक जोरदार एकजुटता का संदेश देना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश का हर व्यक्ति हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।

    उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद इंतजार कर सकते हैं पर आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं। सभी पार्टियों, समुदायों और नागरिकों को घाटी में शांति और सम्मान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए।” 

    उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म, कोई क्षेत्र और हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। लाल चौक से एक एकजुट आवाज पूरे देश में गूंजेगी और आतंक-मुक्त जम्मू-कश्मीर की लड़ाई को मजबूत करेगी।”