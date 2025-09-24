Jammu News: भाजपा नेता ने AAP सांसद संजय सिंह को भेजा 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस, बोले- माफी मांगें

भाजपा की कश्मीर इकाई के नेता अशरफ आजाद ने आप सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं को पूर्व आतंकी बताया था। भाजपा नेताओं ने बिना शर्त माफी और 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। इससे पहले गुलाम मोहिउद्दीन सोफी ने भी संजय सिंह को नोटिस भेजा था।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा की कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता अशरफ आजाद ने आप नेता और सांसद संजय सिंह को मानहानि को नोटिस भेजा है। आरोप है कि नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कश्मीर भाजपा के नेताओं का नाम लेकर उन्हें पूर्व आतंकी बताया था। इससे पूर्व कश्मीर के ही अन्य भाजपा नेता गुलाम मोहिउद्दीन सोफी ने भी गत सप्ताह आप नेता को मानहानि का नोटिस भेजा था।

भाजपा नेताओं ने आप नेता से अपने कथन के लिए बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करने और 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। भाजपा नेता मोहम्मद अशरफ आजाद की ओर से सोमवार को उनके वकील नाजिर अहमद बट ने यह कानूनी नोटिस भेजा। इस कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 12 सितंबर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने अशरफ आजाद को 'आतंकवादी' बताया।