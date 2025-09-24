Language
    Jammu News: भाजपा नेता ने AAP सांसद संजय सिंह को भेजा 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस, बोले- माफी मांगें

    By naveen sharma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा की कश्मीर इकाई के नेता अशरफ आजाद ने आप सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं को पूर्व आतंकी बताया था। भाजपा नेताओं ने बिना शर्त माफी और 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। इससे पहले गुलाम मोहिउद्दीन सोफी ने भी संजय सिंह को नोटिस भेजा था।

    भाजपा नेता ने संजय सिंह को भेजा नोटिस। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा की कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता अशरफ आजाद ने आप नेता और सांसद संजय सिंह को मानहानि को नोटिस भेजा है।

    आरोप है कि नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कश्मीर भाजपा के नेताओं का नाम लेकर उन्हें पूर्व आतंकी बताया था। इससे पूर्व कश्मीर के ही अन्य भाजपा नेता गुलाम मोहिउद्दीन सोफी ने भी गत सप्ताह आप नेता को मानहानि का नोटिस भेजा था।

    भाजपा नेताओं ने आप नेता से अपने कथन के लिए बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करने और 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है।

    भाजपा नेता मोहम्मद अशरफ आजाद की ओर से सोमवार को उनके वकील नाजिर अहमद बट ने यह कानूनी नोटिस भेजा। इस कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 12 सितंबर को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने अशरफ आजाद को 'आतंकवादी' बताया।

    इससे पूर्व गत 17 सितंबर को भाजपा की कश्मीर इकाई के एक अन्य नेता गुलाम मोहिउद्दीन ने भी नोटिस भेज 15 दिन के भीतर क्षमा याचना करने या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है।

    उल्लेखनीय है कि डोडा के विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाए जाने के बाद आप नेता संजय सिंह जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए थे।

    श्रीनगर में पुलिस ने उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस से ही बाहर नहीं निकलने दिया था। वापस लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भाजपा की कश्मीर इकाई के कुछ नेताओं के नाम लेकर आरोप जड़े थे।