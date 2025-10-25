'कठपुतली के अलावा कुछ...', राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस, NC-PDP के एकजुट होने पर BJP का हमला, लगाए कई गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में कोई हैसियत नहीं है, वह सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस नेकां की कठपुतली है। आज यहां विधानसभा परिसर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए मतदान करने से पूर्व पत्रकारों के साथ बातचीत में भाजपा नेता ने नेकां और पीडीपी पर दोगली राजनीति का आरोप भी लगाया और कहा कि इन दोनों दलों के नेता स्वयं दिल्ली में भाजपा नेताओं के घरों में चाय पीते हैं और यहां कश्मीरियों को कहते हैं कि भाजपा कश्मीर और कश्मीरियों की दुश्मन है।

भाजपा विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने कांग्रेस, पीडीपी और नेकां के राज्यसभा चुनाव में एकजुट होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की अपनी कोई हैसियत नहीं है। यह नेकां के हाथ की कठपुतली है। अब्दुल्ला परिवार की किचन और कैबिनेट में जो फैसले लिए जाते हैं, वह कांग्रेस को मानने पड़ते है। इंदिरा शेख समझौता जब हुआ तो यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहा गया कि शेख अब्दुल्ला के लिए कुर्सी छोड़ दो।

राजीव-फारूक समझौता भी हमारे सामने है। राज्यसभा के लिए एक सभी सीट नेकां ने कांग्रेस को नहीं दी और प्रदेश कांग्रेस के नेता नाराज हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तय किया कि कांग्रेस को उन्हें वोट देना चाहिए और कांग्रेस आला कमान का हुक्म आ गया।