दिल्ली विस्फोट में मारे गए बिलाल सागू का शव घाटी पहुंचा, पैतृक गांव में किया सुपुर्द-ए-खाक, हर तरफ दिखी शोक की लहर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी विस्फोट में मारे गए एक स्थानीय नागरिक का शव बुधवार को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में उसके पैतृक गांव पहुंचा। हमले में जिले के बाबा नगरी वांगत गांव से संबंधित एक कश्मीरी मजदूर बिलाल अहमद सागू की उस मौत हो गई थी जब एक आतंकी साजिशकर्ता डॉ उमर नबी ने दिल्ली में लाल किले के पास अपनी विस्फोटकों से लदी आई20 कार में विस्फोट कर दिया था, जिसमें 13 नागरिक मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

बिलाल अहमद सागू घाटी के दूरदराज के बाबा नगरी वांगत से मजदूर के रूप में काम करने के लिए दिल्ली चले गए थे।कंगन के विधायक मियां मेहर अली उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वांगत बिलाल के जनाने में मौजूद थे।

मीडिया से बात करते हुए मियां मेहर अली ने कहा कि गरीब ग्रामीण अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। उन्होंने कहा,वह एक गरीब आदमी था, और हमने पहले भी उसके परिवार का साथ दिया है और आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे।