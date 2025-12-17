'यह स्वीकार्य नहीं...', महिला का हिजाब खींचकर बुरे फंसे बिहार CM नीतीश कुमार, उमर अब्दुल्ला ने सुनाई खरी-खोटी

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar Hijab Incident) द्वारा सरकार के एक समारोह के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है।

सीएम उमर ने कहा कि यह आपत्तिजनक और निंदाजनक है। ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। यह एक गलत और घटिया मानसिकता को दिखाती है। यहां जम्मू-कश्मीर में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी एक मतदान केंद्र में महिला मतदाता का बुर्का हटाया था। यह न तब सही था और न अब सही है।

आज यहां शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआइसीसी) में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(एटीओएआई) के 17वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिहार में जो हुआ, वह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

महबूबा मुफ्ती पर भी बोला हमला उन्होंने कहा कि यहां कश्मीर में भी एक चुनाव के दौरान, महबूबा मुफ़्ती ने एक मतदान केंद्र के अंदर एक महिला वोटर का बुर्का हटाया। जो महबूबा मुफ्ती आज नीतीश कुमार पर सवाल उठ रही है, भूल गई कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर उन्होंने कैसे एक महिला के चेहरे से बुर्का हटा दिया था। तब जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और अब जो हुआ है वह भी उतना ही शर्मनाक है। यह उसी सोच का हिस्सा है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि गत मंगलवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक महिला का हिजाब हटाने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए, इसे निंदाजनक बताया था। उन्होंने कहा कि यह एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ है और यह मुस्लिमों के उत्पीड़न की लगातार बढ़ रही मानसिकता को दिखाता है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विशेषकर किसी महिला को सबके सामने बेइज्जत करना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। यह अफसोसजनक है। एक मर्द ऐसा करे। यह कहीं पर भी जायज नहीं है।

अगर नीतीश कुमार उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते थे, तो किनारे में खड़े कर देते, मगर सबके सामने ऐसा जलील करना बेहद शर्मनाक बात है। पहले नीतीश कुमार को एक पंथनिरपेक्ष और समझदारी भरी राजनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह अपनी असली पहचान और चेहरा दिखा रहे हैं।

क्या है पूरा मामला? बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है।

महबूबा मुफ्ती ने भी बोला था हमला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उनसे माफी मांगने को कहा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यह घटना हैरान करने वाली और आपत्तिजनक है। मैं नीतीश कुमार को निजी तौर पर जानती हूं और उन्हें एक सभ्य और शालीन व्यक्ति मानती थी, उनकी तारीफ करती थी, लेकिन इस घटना मैं भी आहत हूं।