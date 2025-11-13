बारामूला में आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 व्यक्ति हिरासत में, 22 संपत्तियों की तलाशी ली
बारामूला में पुलिस ने आतंकी तंत्र को नष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। इस दौरान छह संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और 22 संपत्तियों की तलाशी ली गई।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने जिले भर में कई सावधानीपूर्वक औचक तलाशी अभियान चलाए।
अधिकारियों ने बताया कि इस समन्वित पहल का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना, विध्वंसकारी और कानून-विरोधी तत्वों को निष्क्रिय करना और समग्र रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के माहौल को मज़बूत करना था।
अभियान के दौरान की गई कार्रवाई
इन अभियानों के दौरान पुलिस ने विध्वंसकारी नेटवर्क से जुड़े 6 व्यक्तियों को पुलिस थानों में लाया और कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। ओजीडब्ल्यू से जुड़ी 22 संपत्तियों की तलाशी ली गई। यही नहीं 20 ओजीडब्ल्यू को बंदी बनाया गया और 2 को निवारक निरोध के तहत जेल भेज दिया गया। इसके अलावा यूएपीए के तहत गिरफ्तार 2 व्यक्तियों (जो वर्तमान में जमानत पर हैं) की जांच की गई।
वहीं एक को निवारक कानून के तहत बंदी बनाया गया। जबकि जमानत पर रिहा यूएपीए के 8 आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए पहचान की गई, और 2 को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभिन्न स्थानों पर 16 तलाशी अभियान चलाए गए। जिले भर में विभिन्न चौकियों पर 292 वाहनों की गहन जांच की गई।
पुलिस ने यह भी बताया कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस्टन एंड इंडियान मुस्लिम क्लचरल आग्रेनाइजेशन से जुड़े 5 व्यक्तियों और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 2 लोगों के घरों की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा 2 फरार UAPA आरोपियों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि संभावित सुरक्षा आकस्मिकताओं को रोकने, विघटनकारी तत्वों को बेअसर करने और जिले भर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये समन्वित अभियान सावधानीपूर्वक चलाए गए। बारामूला पुलिस जिले भर में स्थिरता, सुरक्षा और सद्भाव को मजबूत करने के लिए इन निवारक कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है।
