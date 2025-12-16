Language
    जम्मू-कश्मीर में एक और आतंकी साजिश नाकाम, कब्रिस्तान से हथियारों का जखीरा बरामद

    By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    श्रीनगर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी हमले के षडयंत्र को नाकाम करते हुए कब्रिस्तान से हथियार और विस्फोटक बरामद किए। पुलिस ने बेमिना में तीन ओवरग्राउंड व ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में कब्रिस्तान से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में रचे जा रहे एक आतंकी हमले के षडयंत्र को नाकाम बनाते हुए, एक कब्रिस्तान में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक के साथ आतंकी संगठनों के पोस्टर भी बरामद किए हैं।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि गत दिनों बेमिना में एक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आतंकियों के तीन ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ा था।उनके पास से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के पोस्टर व कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान मिला था। इनमें से दो हिलाल अहमद हज्जाम और जावेद अहमद जिला बडगाम में चाडूरा ब्रेनवार के रहने वाले हैं जबकि तीसरा जिला शोपियां में पंडूशन का उवैस मुबारक है।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध तत्वेां को चिह्नित करते हुए उनकी निगरानी शुरु की और निगरानी के दौरान सोमवार की देर रात गए पुलिस को श्रीनगर के नटीपोरा इलाके में आतंकियों की उपस्थिति की सूचना मिली।

    पुलिस ने उसी समय संबधित इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस बल ने सभी संदिग्ध मकानों की तलाशी ली ,लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इसी दौरान वहां कब्रिस्तान में एक मकबरे के पास झाड़ियों में छिपाकर रखे हथियार, बारुद और पोस्टर मिले। पुलिस ने वहां से एक चाइनीज ग्रेनेड, एसाल्ट राइफल के 10 जिंदा कारतूस, लगभग 150 ग्राम विस्फोट पदार्थ और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के 20 पोस्टर बरामद किए।

    पुलिस ने कब्रिस्तान के आस पास रहने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की ,लेकिन काेई भी कब्रिसतान में हथियार व अन्य साजो सामान छिपाने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। अलबत्ता, पुलिस ने वहां आस पास लगे सीसीटीवी की फुटेज अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है।