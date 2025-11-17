अनंतनाग में नकली हथियार लेकर धमकाने वाले तीन युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में पुलिस ने रविवार को नकली हथिया लेकर लोगों को धमका रहे तीन युवाओं को हिरासत में लिया है। उनके पास से नकली हथियार भी बरामद हुए हैं। अनंतनाग पुलिस को कोकरनाग पुलिस स्टेशन के माध्यम से विश्वसनीय सूचना मिली कि अज्ञात युवकों का एक समूह नकली खिलौने जैसे हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है और आम जनता को डरा धमका रहा है। यह समूह अब्दुल मजीद अहंगर पुत्र अब्दुल रहमान अहंगर निवासी हिलर के घर में भी घुस गया था जहां उन्होंने कथित तौर पर धमकियां दीं। इससे लोगों में दहशत फैल गई।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोकरनाग पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एसडीपीओ कोकरनाग की देखरेख में पुलिस कोकरनाग और एसओजी कोकरनाग की एक संयुक्त टीम तुरंत इलाके में पहुंची और एक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान यासिर अहमद कसाना पुत्र मोहम्मद मिर्ज़ा निवासी अंदरवानी सागाम कोकरनाग, एजाज अहमद फमदा पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी थामनकोट वेरीनाग कपरान, शाहिद अहमद तेली पुत्र जावेद अहमद तेली निवासी हिलर अरहामा कोकरनाग के रूप में हुई है। उनके पास से एक नकली एके-47 राइफल, एक नकली पिस्तौल और एक हरे रंग का पाउच बरामद किया गया है।