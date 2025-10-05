Language
    पुलवामा में अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाएं की गई नष्ट

    By naveen sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    दक्षिण कश्मीर के लस्सीपोरा में पुलिस ने 345 किलोग्राम से अधिक अवैध नशीले पदार्थ नष्ट किए। ये पदार्थ अनंतनाग जिले में चलाए गए 49 अभियानों के दौरान जब्त किए गए थे। नष्ट किए गए पदार्थों में पोस्त गांजा चरस भुक्की और अन्य नशीले पदार्थ शामिल थे। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई समाज को नशामुक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने पुलिस की सराहना की।

    पुलवामा में 345.102 किलो नशीला पदार्थ और दवाएं की नष्ट

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के लस्सीपोरा (पुलवामा) में शनिवार को 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नष्ट किया गया है। यह अवैध नशीले पदार्थ मौजदा वर्ष के दौरान जिला अनंतनाग में पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अलग अलग 49 अभियानों के दौरान जब्त किया था।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए, मादक पदार्थ निपटान समिति की निगरानी में आज लस्सीपोर औद्याेगिक क्षेत्र में ही अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है।

    इनमे 138.25 किलोग्राम पोस्त का भूसा, 22.9 किलोग्राम गांजा, 31.936 किलोग्राम चरस, 101.68 किलोग्राम भुक्की, 47.15 किलोग्राम भांग पाउडर, 3.18 किलोग्राम भांग बूसा, 6.23 ग्राम ब्राउन शुगर और 75 बोतल कोडीन फास्फेट सिरप शामिल थे।

    कुल मिलाकर, लगभग 345.102 किलोग्राम मादक पदार्थ व प्रतिबंधित नशीली दवाएं व अन्य नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मौके पर मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों को नष्ट करना, समाज को नशामुक्त बनाने और डग्स कारोबारियों को खत्म करने के प्रति अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

    ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की पहचान, ज़ब्ती और विनाश में अनंतनाग पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की समन्वित कार्रवाई न केवल नशीले पदार्थों की उपलब्धता को कम करने में मदद करती है, बल्कि तस्करी और तस्करी की गतिविधियों में शामिल लोगों को हतोत्साहित करने और उन्हें कानून के मुताबिक दंड दिलाने में मदद मिलती है।