पुलवामा में अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाएं की गई नष्ट
दक्षिण कश्मीर के लस्सीपोरा में पुलिस ने 345 किलोग्राम से अधिक अवैध नशीले पदार्थ नष्ट किए। ये पदार्थ अनंतनाग जिले में चलाए गए 49 अभियानों के दौरान जब्त किए गए थे। नष्ट किए गए पदार्थों में पोस्त गांजा चरस भुक्की और अन्य नशीले पदार्थ शामिल थे। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई समाज को नशामुक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने पुलिस की सराहना की।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के लस्सीपोरा (पुलवामा) में शनिवार को 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नष्ट किया गया है। यह अवैध नशीले पदार्थ मौजदा वर्ष के दौरान जिला अनंतनाग में पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अलग अलग 49 अभियानों के दौरान जब्त किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।