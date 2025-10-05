पुलवामा में अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाएं की गई नष्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के लस्सीपोरा (पुलवामा) में शनिवार को 345.102 किलो अवैध नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नष्ट किया गया है। यह अवैध नशीले पदार्थ मौजदा वर्ष के दौरान जिला अनंतनाग में पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अलग अलग 49 अभियानों के दौरान जब्त किया था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए, मादक पदार्थ निपटान समिति की निगरानी में आज लस्सीपोर औद्याेगिक क्षेत्र में ही अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है।

इनमे 138.25 किलोग्राम पोस्त का भूसा, 22.9 किलोग्राम गांजा, 31.936 किलोग्राम चरस, 101.68 किलोग्राम भुक्की, 47.15 किलोग्राम भांग पाउडर, 3.18 किलोग्राम भांग बूसा, 6.23 ग्राम ब्राउन शुगर और 75 बोतल कोडीन फास्फेट सिरप शामिल थे।