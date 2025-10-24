न्यायालय का कड़ा फैसला, अनंतनाग में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद, 10 लाख का मुआवजा भी

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुख्या जिला व सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी एक नाबालिग बेटी को अपनी वासना का शिकार बनाा, पिता-पुत्री के पाक रिश्ते को नापाक करने वाले दुष्कर्मी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यहां मिली जानकारी के अनुसार, जिला अनंतनाग के मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने अभियाेजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गत 15 अक्टूबर को आरोपित को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और आज उसे सजा सुनाइ्र। संबधित अधिकारियों नेपीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आरोपित की पहचान उजागर नही की है।