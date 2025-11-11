Delhi Blast: जम्मू में सभी लॉकरों की होगी जांच, डॉक्टर आदिल के लॉकर से मिली थी AK-47; अलर्ट पर मेडिकल कॉलेज
अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के लॉकर से एके-47 मिलने के बाद, जम्मू-कश्मीर के सभी मेडिकल कॉलेज अलर्ट पर हैं। जीएमसी जम्मू में सभी लॉकरों की जांच की जाएगी और फिर से आवंटित किए जाएंगे। डॉक्टरों से चाबियां वापस ली जा रही हैं और एक कमेटी आपत्तिजनक सामग्री की जांच करेगी। सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
रोहित जंडियाल, जम्मू। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के लॉकर से एके-47 मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर के सभी मेडिकल कालेज अलर्ट पर हो गए हैं। सभी एहतियात के तौर पर डॉक्टरों को अलॉट किए गए लॉकरों की जांच करने जा रहे हैं। जीएमसी जम्मू में सभी लॉकरों की जांच होगी और इसके बाद फिर से डॉक्टरों को अलॉट किए जाएंगे।
जीएमसी जम्मू में संकाय सदस्यों के अतिरिक्त कई डॉक्टरों को भी लॉकर दिए गए हैं जहां पर डॉक्टर अपना निजी सामान रखते हैं। यह लॉकर विभिन्न स्थानों पर रखे हुए हैं। लेकिन कभी भी इन लॉकरों की जांच नहीं होती है। लेकिन अब डॉक्टर के लॉकर से एके 47 निकलने और दो अन्य के हिरासत में आने के बाद सभी सतर्क हो गए हैं। हर कोई अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि उनके यहां सब सामान्य है। सूत्रों का कहना है कि जीएमसी जम्मू में सभी डॉक्टरों से उनके लॉकरों की चाबियां वापस ली जा रही हैं।
इसके बाद एक कमेटी इन सभी लॉकरों की जांच करेगी और यह सुनिश्चित बनाएगी कि किसी में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री न हो। समिति जीएमसी के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में काम करेगी। इस बारे में सर्कुलर बुधवार को जारी हो सकता है। सभी लॉकरों की जांच होने के बाद नए सिरे से डॉक्टरों को लाकर सौंपे जाएंगे। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉ. आशुतोष गुप्ता ने भी इसकी पुष्टि की है।
उनका कहना है कि इस विषय पर काम हो रहा है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि संस्थान से किसी भी प्रकार की कोई भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि न हो। गौरतलब है कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल ने भी एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें सभी संकाय सदस्यों, एचओडी, पैरामेडिकल स्टाफ और विद्यार्थियों को अपने अपने लॉकरों की पहचान कर उन पर नाम और कोड लिखने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार के निर्देश राजौरी, डोडा, कठुआ, उधमपुर व अन्य कॉलेजों में भी जारी हो सकते हैं। इस समय जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों से संकाय, डाक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विद्यार्थी देश के विभिन्न कोनों से जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ डॉक्टर का कहना है कि लॉकरों की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। यह देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।