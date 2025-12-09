आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए जम्मू-कश्मीर के 8 क्रिकेटरों में आकिब नबी डार भी शामिल
जम्मू-कश्मीर के 8 क्रिकेटरों को आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें आकिब नबी डार भी शामिल हैं। आकिब नबी डार के अलावा अन्य खिलाड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के लिए एक बड़ी सुखद खबर है कि शानदार पेसर आकिब नबी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उन आठ खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हैं, जिन्हें 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले आईपीएल 2026 प्लेयर ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
बीसीसीआई द्वारा जारी फ़ाइनल रोस्टर के अनुसार, जम्मू कश्मीर के जिन खिलाड़ियों ने जगह बनाई है, उनमें आकिब नबी, नासिर मुज़फ़्फ़र, आतिफ़ मुश्ताक, वसीम खांडे, विवरांत शर्मा, आबिद मुश्ताक, क़ामरन इक़बाल और अश्विन मुरुगन शामिल हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी गांव के 28 साल के स्विंग बालर आकिब नबी, घाटी के सबसे होनहार घरेलू टैलेंट में से एक बनकर उभरे हैं।
स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं आकिब
गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर, आकिब जम्मू कश्मीर के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार 44 विकेट ने उन्हें देश के सबसे अच्छे गेंदबाजों में शामिल कर दिया। उन्होंने दलीप ट्राफी के इतिहास में चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास भी रचा दिया है।
इस उपलब्धि पर आकिब के पिता गुलाम नबी डार ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे की इस उपबद्धि पर गर्वव है। डार ने कहा,अभी तो आकिब का सफर शुरू हो गया है। अभी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और वह अपने लक्ष्य जोकि टीम ए में जगह बनानी है,के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे है और मुझे उम्मीद है कि वह अपनी मेनत,लदन और निष्ठा से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।
बीसीसीआई की फाइनल नीलामी लिस्ट में 350 खिलाड़ी
बता देते हैं कि बीसीसीआई की फाइनल नीलामी लिस्ट में 350 खिलाड़ी हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजी असेसमेंट और परफॉर्मेंस-बेस्ड फिल्टरिंग के बाद लगभग 1,390 रजिस्ट्रेशन में से कम किया गया है। इस पूल में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 224 अनकैप्ड भारतीय टैलेंट शामिल हैं।
अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी में 77 स्लॉट के लिए कड़ा मुकाबला होगा। चालीस खिलाड़ियों ने 2 करोड़ का सबसे ज़्यादा बेस प्राइस चुना है, जबकि ज़्यादातर 227 खिलाड़ी, 30 लाख ब्रैकेट में आए हैं।
