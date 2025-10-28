कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर जवान की हार्ट अटैक से मौत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा स्थित कोइल एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को सीमा सुरक्षा बल के जवान सोमनाथ मलिक की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। 31 वर्षीय कांस्टेबल (कुक) सोमनाथ मलिक निवासी बंगाल अचानक बेहोश हो गया।

उसके साथियों ने उसे जमीन पर अचेत पड़ा पाया और तुरंत उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया सोमनाथ मलिक की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई है।